Yeni Nokia 3310 Ne Kadar Dayanıklı

Nokia, yıllar sonra bir klasik olan telefonu 3310'u baştan yaratarak kullanıcıların beğensinie sundu.

Akıllı telefonlar ve dokunmatik ekranlar yokken telefon piyasasının kralı olan Nokia 3310'u sağlamlığı ile tanımıştık. Hatta tuğla gibi olan telefonun Thor'un çekici ile aynı malzemeden yapıldığı, dünya üzerinde Chuck Norris saldırısı karşısında ayakta kalabilecek tek cisim olduğu bile iddia ediliyordu. Bu nedenle yeni Nokia 3310'un bu mirası yaşatması neredeyse imkansız olacaktı.

İşin şaka yanını bir tarafa bırakırsak yeni Nokia 3310 gerçekte ne kadar dayanıklı? İşte bu video bize bu sorunun cevabını veriyor.

Yeni Nokia 3310 üzerinde dayanıklılık testi yapılan videoda telefonun dayanıklılığı farklı şekillerde ölçülüyor. Testin ilk bölümünü çizilme testi oluşturuyor. Bu testte telefonun ekranı üzerine farklı oranlarda baskı uygulanarak ekranın çizilip çizilmediği gözlemleniyor. Sonrasında ise maket bıçağı ile telefonun tuşları ve kasası çizilmeye çalışılıyor.Telefonun kamerası da çizilerek ilk bölüm tamamlanıyor.

Testin ikinci bölümünde yanma testi gerçekleşiyor. Bu testte çakmakla ekrana ateş tutuluyor ve sonrasında ekranın çalışmaya devam edip etmediği gözlemleniyor.

Testin son bölümünde ise bükülme testi yapılıyor. Bu testte telefon, iki ucundan sertçe bükülmeye çalışılıyor ve hasar alıp almadığı gözlemleniyor.