Wolfenstein 2 - Nazi ve Çilekli Milkshake

Bethesda, geçtiğimiz E3 etkinliğinde resmi olarak duyurduğu Wolfenstein 2 için yeni bir tanıtım videosu yayınladı.

Yeni Wolfenstein 2 videosunun başı aksiyon dolu oynanış sahneleri içeriyor olsa da videonun ana odak noktası oyunun senaryosunun ve hikaye anlatımının nasıl olacağı. Video başladığında oyunda karşılaşabileceğimiz aksiyon sahnelerine tanık oluyor, etrafı nasıl yakıp yıktığımızı, Naziler'i nasıl coşturduğumuzu görüyoruz. Sonrasında ise dramatik bir sahne bizi bekliyor.

Videoda paylaşılan senaryo kesitinde kahramanımızın bir restorana girdiğini görüyoruz. Kahramanımız yerine yerleştikten sonra bir Nazi subayı içeri giriyor ve ortamın havası aniden bozuluyor. Restorandaki aile dışarı aceleyle kendini atarken kahramanımız Nazi subayının iğneleyici sorularına maruz kalıyor.

Videoda oyundaki grafiklerin ve karakter animasyonlarının ne derece gerçekçi olduğunu görebiliyoruz. Karakterler konuşurken yüz ifadeleri, jeft ve mimikleri sizi oyuna dahil ediyor, diyaloglar ise kalitesini belli ediyor. Bethesda'nın oyundaki grafiklerin ve aksiyonun yanında senaryoya da özen göstermesi güzel bir durum.

Wolfenstein 2'de Amerika'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Naziler tarafından istila edildiği alternatif bir Dünya senaryosu bizi beklemekte. Şu an ön siparişte olan oyun 27 Ekim tarihinde çıkış yapacak.