The Evil Within 2 - Hayatta Kal

Bethesda'nın geçtiğimiz ay düzenlenen E3 2017 etkinliğinde resmi olarak tanıttığı The Evil Within 2 adlı korku oyunu için yeni bir video yayınladı.

Survivor-horror türünde bir korku oyunu olan The Evil Within 2'de oyuncular Sebastian Castellanos adlı kahramanı kontrol edecekler. Sebastian Castellanos, The Evil Within 2'de kaçırılan kızını kurtarabilmek için cehennemin içine bizzat girerek korkunç yaratıklarla savaşmak zorunda. Fakat Sebastian'ın zedelenen psikolojisi her zaman onun önünde engel teşkil ediyor.

Kızının kaçırılmasını hep kendi hatasıymış gibi gören Sebastian bu yükün altında ezilirken sürekli kabuslar görüyor. İşin kötüsü bu kabusların gerçeğe dönüşmesi. Oyun boyunca karşımıza çıkacak yaratıklar da bu kabusların ürünleri. Oyuncular bu düşmanlarla baş edebilmek için dilerlerse gizlilikle hareket edebilecek, dilerlerse de silahlarını konuşturabilecekler. İşte bu video silahları kullanma yolunu tercih ettiğinizde neler olacağını gösteriyor.

Oynanış görüntülerine yer veren videoda oyunda yer alan yaratık çeşitlerinden örnekler gösteriliyor ve silah seçeneklerine ve etkilerine yer veren görüntüler paylaşılıyor. Yaratık tasarımlarına baktığımızda bu yaratıkların Dead Space oyunlarında gördüğümüz ürpertici yaratıklara benzerliği göze çarpıyor.

The Evil Within 2, 13 Ekim tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına çıkış yapacak.