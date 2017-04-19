Syberia 3 Geliyor!

2000'li yılların başında çıkış yapan ve oyuncuların büyük beğenisini kazanan Syberia serisinin yeni oyunu Syberia 3 nihayet çıkış yapıyor.

Point & click türündeki macera oyunlarının başarılı temsilcisi olan Syberia oyunları sürükleyici hikayeleri ile bizi ekranlarımızın başına kilitlemişti. Serinin ilk oyununda ana kahramanımız Kate Walker ile bir fabrika devir işleminin hukuki sürecini yönetmek üzere küçük bir kasabaya doğru yola çıkmıştık. Bu işlemleri tamamlayabilmek için Hans Voralberg adlı gizemli bir mirasçının izini bulmamız gerekmişti. Bu yolculuk ise bizi Avrupa'nın batısından en doğusuna götürmüş, medeniyetten ve dünyanın gerisinden izole olmuş ve gizli kalmayı başarmış bir toplulukla tanıştırmıştı.

Syberia 3'teki maceramız ise kahramanımız Kate Walker'ın ölümle yaşam arasında kaldığı bir durumda başlıyor. Bu zor durumdan sıyrılmaya çalışarak başladığımız hikayemizde ilerlemek için zorlu bulmacaları çözmemiz, farklı karakterlele diyalog kurup ipuçları toplamamız gerekecek.

Syberia 3'te tamamen 3 boyutlu bir oyun motoruna da geçiş yapılıyor. Önceki oyunlarda önceden hazırlanmış 2 boyutlu ortamlarda kahramanımızı hareket ettiriyorduk. Şimdi ise mekanlar da 3 boyutlu olarak tasarlanıyor. Bununla birlikteo yunda çevresel öğelerle de etkileşime girebiliyoruz.

Syberia 3, 20 Nisan'da çıkış yapıyor. Oyunu satın almak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz: