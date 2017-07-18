Street Fighter 5'in Yeni Hormonlu Kahramanı Abigail

Capcom, ünlü dövüş oyunu serisi Street Fighter'ın son oyunu Street Fighter 5'teki içeriği zenginleştirmek için yeni indirilebilir içerikler üzerinde çalışıyor. Bu indirilebilir içeriklerle oyuna eklenecek yeni kahraman ise Final Fight oyunlarından tanıdığımız Abigail olacak.

Dev cüssesiyle öne çıkan Abigail düşmanlarını ezip geçebilen hayvani bir dövüşçü. Diğer Street Fighter dövüşçülerinin yerinde olsaydım Abigail karşısına çıkmak istemez veya yanıma 3-5 dövüşçü almadan dövüş alanına adım atmazdım. Abigail'in büyük cüsseli olmasına bağlı olarak yavaş bir kahraman olması beklenebilir; fakat gerçekte durum hiç de öyle değil. Abigail istediği zaman hızlı hareket edebiliyor ve seri bir şekilde saldırabiliyor.

Capcom'un diğer oyunlarından Street Fighter'a farklı kahramanları devşirmesi yeni bir durum değil. Hatta Final Fight oyunundan birçok farklı dövüşçü Street Fighter oyunlarına dahil edilmişti. Cody, Guy, Hugo ve Poison bu kahramanlar arasında yer alıyor. Abigail de etrafı şenlendirecek yeni Final Fight kahramanı.

Street Fighter V'in 2. sezununun 4. kahramanı olan Abigail, 25 Temmuz tarihinde erişime açılacak. Street Fighter 5'i satın almak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz: