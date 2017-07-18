StarCraft Nasıl Yaratılmıştı

Blizzard bu aralar Starcraft'ın yenilenmiş versiyonu olan Starcraft Remastered üzerinde çalışıyor ve oyunu önümüzdeki ay satışa sunacak.

Blizzard çalışanları, 1998 yılında Starcraft'ı yayınlamışlardı ve bu oyunla oyun tarihinde yeni bir sayfa açmışlardı. Peki ilk Starcraft nasıl geliştirilmişti? İşte bu videoda Starcraf'ın geliştirilmesinde emeği geçmiş Blizzard çalışanları oyunu hangi şartlar altında nasıl geliştirdiklerini anlatıyorlar.

Starcraft sadece 15 kişilik küçük bir ekibin elinden çıkmıştı. Bu ekibin temel amacı uzayda geçen, bilim kurgu temalı bir strateji oyunu geliştirmekti. Ekip üyeleri daha önceden Warcraft 1'i ve Warcraft 2'yi geliştirmişti ve Starcraft'ı da Warcraft'ın uzayda geçen versiyonu olarak düşünmüşlerdi. Yaklaşan bir şovda oyunu göstermeyi planlayan ekip kısıtlı süre nedeniyle Warcraft motorunu alarak ona yeni bir maske giydirmek niyetindeydi. Fakat bu işi gerçekleştirdiklerinde ortaya çıkan sonucun hiç de tatmin edici olmadığını fark etmişlerdi. Çizgi roman tadındaki grafikler aşırı renkli olduğu için yaratmak istedikleri atmosferi yansıtmıyordu. Ekip en sonunda oyun motorunu baştan yaratmak zorunda olduğunu fark etmişti ve böylece Starcraft'ın temelleri atılmıştı.

Starcraft'ta yer alacak 3 ırkın sahip olacağı birimler tasarlanırken her ırkın, rakip ırkın birimlerine karşı kullanabileceği panzehir niteliğinde birimlere sahip olması kararlaştırılmıştı. Bu sayede oyuncular birbirlerine taktiksel karşılıklar verebilecek ve oyun daha da derin bir stratejik yapı sunacaktı. İşte bu oyun mantığı nedeniyle Starcraft dünyanın en ciddi e-spor oyunlarının arasına girmişti.

Videoda ekibin nostaljik ve şu an bize bir hayli komik gelecek fotoğrafları da paylaşılıyor. Blizzard, kısa bir süre önce bu oyunu ve Brood War genişleme paketini ücretsiz olarak indirilebilir hale getirmişti: