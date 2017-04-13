Star Wars: Battlefront 2 Fragmanı Sızdırıldı!

DICE tarafındna geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayınlanacak olan Star Wars: Battlefront 2 için ilk tanıtım fragmanı internete sızdırıldı!

Hatırlanacağı üzere Electronic Arts, kısa bir süre önce bizlerle yeni Star Wars oyunu Star Wars: Battlefront 2'nin ismini paylaşmıştı; fakat oyun ile herhangi bir detay paylaşmamıştı. Electronic Arts'ın önümüzdeki günlerde düzenlenecek Star Wars Celebration 2017 etkinliğinde ilk Star Wars: Battlefront 2 video sunumunu yapması bekleniyordu; fakat 15 Nisan tarihindeki bu etkinlikten önce video YouTube üzerinde paylaşılmaya başlandı.

Yayınlanan videoda dikkati çeken şey ise videonun başında karşılaştığımız dramatik sahneler. Bu sahneler de bize oyunda bir tek kişilik senaryo moduna yer verileceğini işaret ediyor. Star Wars: Battlefront serisinin ilk oyunu sadece çok oyunculu yapıda geliştirilmişti ve oyunculara bir senaryo oynama imkanı verilmemişti. Bu da oyunun grafik kalitesi ne kadar yüksek olsa da küçük bir hayal kırıklığı yaşatmıştı.

Star Wars: Battlefront 2'nin sızdırılan fragmanının geri kalan bölümünde ise oyunun farklı çağları kapsayacağı notu düşülüyor. Star Wars: Episode VII - The Force Awakens'dan hatırlayacağımız Rey ve Kylo Ren karakterlerinin yanısıra Darth Maul da fragmanda karşımıza çıkıyor.