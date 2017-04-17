Sniper Ghost Warrior 3'te Ne Kadar Ölümcül Olabilirsiniz

Önümüzdeki hafta çıkış yapacak olan FPS oyunu Sniper Ghost Warrior 3 için oyunun geliştiricisi CI Games yeni biri tanıtım videosu yayınladı.

Sniper oyunu denildiğinde akla ilk gelen oyunlardan olan Sniper Ghost Warrior serisi sunduğu detaylı nişan alma mekanikleriyle önceki oyunlarda beğenimizi kazanmıştı. CI Games, Sniper Ghost Warrior 3'te çıtayı bir adım yukarı çekecek gibi görünüyor. Oyun için önceden yayınlanan uzun oynanış videoları bize oyun mekanikleri hakkında detaylı bilgi vermişti. Bu yeni video ise biraz daha oyunun güzel yönlerini ve içerdiği aksiyonu ortaya çıkaracak tarzda.

Sniper Ghost Warrior 3'te oyunculara bir görevi tamamlamak için farklı yolları izleme imkanı verilecek. Dilerseniz klasik bir keskin nişancı olarak düşmanlarınızı uzun menzilli keskin nişancı tüfeklerinizle avlamaya çalışabilirsiniz. Bu işi yaparken ve keskin nişancı tüfeğinizle nişan alırken rüzgara ve aradaki mesafeye de dikkat etmeniz gerekcek. Eğer gizlice hareket ederek düşmanlarınıza yerinizi belli etmeden ilerlemek isterseniz bir Ghost olabilecek, yakın dövüş ve suikast yeteneklerinizi konuşturabilecek ve tuzaklar kurabileceksiniz. Eğer gizlilik veya uzaktan çatışma size göre değilse bir Warrior olabilecek ve silahlarınızla etrafı mermi gölüne çevirebileceksiniz.

Sniper Ghost Warrior 3, 25 Nisan'da PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına çıkış yapacak, oyunun PC sürümüne bu bağlantıyı kullanarak ön sipariş verebilirsiniz: