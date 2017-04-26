Sniper Ghost Warrior 3 Sonunda Çıkış Yaptı

City Interactive tarafından geliştirilen ve dağıtılan Sniper Ghost Warrior 3 bugün itibariyle PS4, Xbox One ve PC platformlarına çıkışını gerçekleştirdi. Çıkışının gerçekleşmesi üzerine güzel bir videoyla kutlama da yapıldı.

Çıkışını bugün yapan Sniper Ghost Warrior 3, serisinin en iyi oyunu olmak istiyor. City Interactive firması oyun için çok çalıştıklarını sürekli vurgulayıp duruyordu. Bu yüzden oyun sürekli erteleniyor ve yapılması gerekenlerin henüz bitmediğini belirtiyordu. Sevenlerini daha fazla bekletmek istemeyen CI ekibi oyunu sadece tek kişilik mod ile çıkış yaptırdı. Dolayısıyla oyunda henüz çoklu oyuncu modu açık değil. Senaryo modunu tüm oyuncuların deneyimlemesini isteyen geliştirici firma, çoklu oyuncu modunun 2017'nin üçüncü çevreğinde açılabileceğini de ayrıca belirtti.

Doğu Avrupa'da geçen oyunda Jonathan North isimli bir karakteri canlandırıyoruz. Karakterimiz görev icabı, Gürcistan'a iniyor ve burda yapılması gereken görevleri tamamlamaya çalışıyor. Bir yandan da kardeşinin izini de bulan North, onu kurtarmaya çalışıyor ve ona bunu yapanlara da acı çektirmeye gidiyor.

Sniper Ghost Warrior 3'ün Sistem Gereksinimleri Açıklandı