Samsung Galaxy S8+ Kutu Açılımı

Samsung'un Note 7'den beri beklenen amiral gemisi Samsung Galaxy S8 ailesi sonunda piyasaya çıktı. Yeni seride Samsung Galaxy S8 ve Samsung Galaxy S8+ adında iki model satışa çıktı. Bu modellerin birbirinden ana farkları boyutları. Samsung Galaxy S8 'de 5,8" 'lik bir ekran kullanılırken Samsung Galaxy S8+ 'da 6,2" 'lik bir ekran kullanılmış. Çözünürlük değerleri eşit olsa da piksel yoğunlukları sırasıyla 570ppi ve 529ppi olarak değişiyor. İşlemci babında değişiklik yok. İki cihazda da Exynos 8895 Octa kullanılmış. Bu işlemci 4x2,3 GHz ve 4x1,7 GHz hızında çalışan toplam 8 çekirdeğe sahip. Bu arada Samsung Galaxy S8 ailesinin Amerika 'da Qualcomm Snapdragon 835 ile geldiğini de belirtmeden geçmeyelim. Cihazın kutusundan ise bir adet akıllı telefon, garanti belgeleri, kullanım kitapçığı, sim iğnesi, AKG kulak içi kulaklık, şarj aleti, usb type-c kablosu, usb type-c 'den micro usb 'ye çevirici ve usb type-c 'den normal usb 'ye çevirici aparat çıkıyor.

Samsung Galaxy S8 ve Samsung Galaxy S8+ Karşılaştırması

Samsung Galaxy S8'in En İyi 5 Özelliği



