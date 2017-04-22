Quake Champions'un Lanetli Paladini Galena

Ücretsiz olarak oynanabileceği açıklanan ve heyecanla beklenen online FPS oyunu Quake Champions için yeni bir tanıtım videosu yayınlandı.

Bu tanıtım videosu ile oyunda yer alacak kahramanlardan olan Galena iş başında gösteriliyor. Bir Paladin olan Galena, alışılmış Paladin kahramanlar gibi iyiliği veya kutsal şeyleri temsil etmiyor. Bunun yerine lanetlenmiş bir paladin olan Galena, bir yandan ölüm saçıyor, diğer yandan da kendini iyileştirerek zor anlardan kurtulabiliyor ve rakiplerini sinir edebiliyor.

Yayınlanan video bolca oynanış görüntüsü içerirken Galena'nın Unholy Totem adlı yeteneğinin nasıl kullanıldığını ve ne işe yaradığını sergiliyor. Unholy Totem sayesinde Galena yere bir totem yerleştiriyor. Bu totemin belli bir etki alanı bulunmakta. Galena, Unholy Totem'in etki alanına girdiğinde kendini iyileştirmeye başlıyor. Galena'nın düşmanları Unholy Totem'in etki alanına girdiğinde ise hasar almaya başlıyorlar. Yani bu totemi stratejik bir şekilde kullanarak düşmanlarınıza tuzaklar hazırlayabileceksiniz.

Quake Champions, oldukça hızlı bir oynanışa sahip olacak. Önceden DOOM oyununda da kullanılan yeni nesil id Software oyun motorunu kullanan Quake Champions akıcı bir şekilde çalışırken göz kamaştırıcı grafikler sunacak.