Quake Champions'daki Ruins of Sarnarth Arenasına Yakından Bakıyoruz

id Software tarafından geliştirilen, oyuncuların ücretsiz olarak oynayabileceği online FPS oyunu Quake Champions için yeni bir video yayınlandı.

id Software, daha önceden de bizimle farklı Quake Champions'ı tanıtım videoları paylaşmıştı. Bu videolarda daha çok oyunda yer alacak kahramanlar ve bu kahramanların yetenekleri tanıtılmış, oynanış görüntülerine yer verilmişti. Fakat yeni video farklı bir yapıda ve bize oyunda bulunacak savaş alanlarından biri olan Ruins of Sarnarth arenasını tanıtıyor.

Merkezindeki devasa zincirlenmiş göz ile dikkat çeken Ruins of Sarnarth, görüleceği üzere bir hayli küçük bir harita. Günümüzde FPS oyunlarının daha çok açık dünya tabanlı yapıyı tercih ettikleri veya geniş haritalar kullandıkları düşünülürse bu durum biraz yadırganabilir. Fakat söz konusu oyun bir Quake oyunuysa işler değişiyor. Çünkü eski Quake oyunlarında hep dar alanlarda savaşmıştık. Bu durum, Quake oyunlarında aksiyona odaklanmamızı sağlıyordu. Oyuncular geniş alanlarda koşuşturmak ve rakiplerini bulmaya çalışmak yerine silahlarını konuşturabiliyorlardı.

Ruins of Sarnarth haritası şu an için Quake Champions'ın kapalı beta testlerinde oynanabiliyor. Üstelik oyuncular Quake Champions kapalı betasına halen başvurarak oyunu oynayabilme fırsatı yakalayabilmekteler. Quake Champions'ın betasına kayıt olmak için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz.