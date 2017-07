Outlast 1998'de Geliştirilseydi Böyle Bir Oyun Olacaktı

İlk Outlast oyunu bağımsız bir yapım olmasına rağmen büyük beğeni kazanmış ve korku oyunu türüne güzel yenilikler kazandırmıştı.

Bu sene çıkan Outlast 2 de ilk oyunun başarısını devam ettirmişti. Outlast oyunlarının bu derece başarılı olmasının nedenlerinden bir tanesi oyunlarda kullanılan teknolojiydi. Yüksek kaliteli grafikler ve detaylı mekan tasarımları göz alıcı ışık efektleriyle birleşiyor, etkileyici ve ürpertici bir atmosfer yaratılıyordu.

Peki günümüz teknolojisi olmasaydı ve Outlast 90'lı yıllarda çıkmış olsaydı Outlast nasıl bir oyun olurdu? İşte bu video bu sorunun cevabını bize veriyor.

98DEMAKE adlı YouTube kanalı üzerinden paylaşılan videoda Outlast oyunu ilk PlayStation döneminde çıkış yapsaydı nasıl bir oyun olacağı hayal ediliyor. İlk PlayStation oyun konsolu bizi 3 boyutlu grafiklerle tanıştırmıştı. O dönem 3D teknolojisi yeni kullanılmaya başlandığı için doğal olarak modellemelerde ve kaplamalarda bir hayli düşük detay vardı. Çoğu yüzey çamur gibi görünüyor, karakterler karton kutudan yapılmış gibi hareket ediyordu. Buna rağmen PlayStation oyunları bizi eğlendirmeyi başarıyordu.

98DEMAKE kanalı daha önceden GTA 5'in ve Far Cry 5'in 90'lı yıllarda geliştirilmiş hallerini de hayal etmişti ve videolarını paylaşmıştı. Video bölümümüzden bu videolara erişebilirsiniz.