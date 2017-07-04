Middle-Earth: Shadow of War'ın PC Grafik Ayarları Belli Oldu

Geçtiğimiz aylarda duyurulan Middle-Earth: Shadow of War için daha önceden etkileyici oynanış görüntüleri paylaşılmıştı.

Middle-Earth: Shadow of Mordor'un devam oyununda kahramanımız Talion yine Celebrimbor ile işbirliği yaparak Karanlık Lord Sauron'a karşı savaşacak ve Sauron bu sefer savaşa bizzat katılacak. Talion ise ork kalelerini ele geçirerek kendi ordusunu yaratıp güç toplayacak. Bu geniş açık dünyaya sahip olan oyunda son teknoloji kullanılıyor, hem kahramanımız, hem oyundaki mekanlar, hem de düşmanlarımız göz alıcı görünüyor. Peki bu görsel kaliteyi yakalamak için hangi ayarları kullanmamız gerekecek? İşte bu videoda Middle-Earth: Shadow of War grafik ayarları ortaya çıkmakta. Oyunun bilgisayar sürümünde hangi ayarları değiştirebileceğimizi öğrenmek için bu uzun canlı yayın videosunun 2.35'ten sonraki bölümüne göz atabilirsiniz.

Bu videoda kullanılan sistemde Nvidia Titan X ekran kartı tercih edilmiş, böyle bir tercih yapılmasının sebebi oyunu 4K çözünürlükte 60 FPS ile çalıştırmak. Daha düşük çözünürlüklerde oyunu akıcı bir şekilde oynayabilmek için daha düşük donanıma ihtiyaç duyacağız. Oyunun tavsiye edilen sistem gereksinimlerinde AMD RX 480 veya Nvidia GTX 970 ekran kartının yeterli olacağı görülebiliyor.

Videoda uzunca oynanış görüntüleri de paylaşılmakta. Middle-Earth: Shadow of War, 10 Ekim tarihinde oyun konsollarında ve PC platformuna çıkış yapacak.