Middle-Earth: Shadow of War'da Shelob da Yer Alıyor!

Eğer Yüzüklerin Efendisi filmlerini seyrettiyseniz veya kitapları okuduysanız Shelob adlı dev örümceği hatırlarsınız.

Frodo'yu zehirleyerek onu bayıltan bu dev örümcek, orklara bile korku salmış kadim bir Orta Dünya canlsıydı. Filmlerde Shelob'un nereden geldiği ve neden öfke ile dolu olduğuna dair herhangi bir ipucu verilmemişti; bildiğimiz tek şey bütün canlılara karşı sınırsız bir nefret duyduğuydu. İşte bu gizemli yaratık önümüzdeki aylarda çıkış yapacak yeni Orta Dünya oyunu Middle-Earth: Shadow of War'da da karşımıza çıkacaK ve bu karşılaşma hiç de tahmin edemeyeceğimiz bir şekilde olacak.

Hatırlanacağı üzere Middle-Earth: Shadow of Mordor, Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit filmleri arasında geçen alternatif bir hikayeye yer veriyordu. Oyun, direkt olarak bu filmleri konu almasa da senaryosuna büyük özen gösterilmiş ve ince işlenmiş olaylar örgüsü ile donatılmıştı. Bu video, bize Middle-Earth: Shadow of War'ın da aynı özenle hazırlandığını gösteriyor. Sıradışı karakterler ve olay örgüleri ile karşılaşırken geniş bir açık dünyada bolca aksiyon içine dalacağız.

Middle-Earth: Shadow of War 10 Ekim tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına çıkış yapacak. Oyuna ön sipariş vermek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz: