Middle-Earth: Shadow of War - Minas Ithil Oynanış Videosu

İlk önce sızıntılarla ortaya çıkan, sonrasında ise Warner Bros. tarafından apar topar duyurulan Middle-Earth: Shadow of War için, oyunun açık dünya yapısını tanıtan yeni bir oynanış videosu yayınlandı.

Bilindiği üzere bir önceki Orta Dünya oyunu olan ve Yüzüklerin Efendisi filminden önceki olayları konu alan Middle-Earth: Shadow of Mordor oyununda Mordor sınırlarında Gondorlu bir kahraman olan Talion'u kontrol etmiş ve ona yardımcı olan hayalet Celebrimbor ile maceraya atılmıştık. İkilimiz Middle-Earth: Shadow of War'da da birlikte hareket edecekler; fakat bu sefer Mordor sınırlarının dışına çıkacak, Gondor toprafklarına da gireceğiz.

Middle-Earth: Shadow of War'da ziyaret edeceğimiz Gondor şehirlerinden biri olan Minas Ithil göz alıcı mimarisiyle dikkat çekerken oyunculara geniş bir savaş alanı sunuyor. Minas Ithil, Sauron'un hizmetkarları tarafından kuşatılıyor ve şehre saldırılar başlıyor. Talion ise bu kuşatmayı kırmak, ork ordularının başındaki kaptanları bularak onları yok etmek için çabalıyor. Bu sayede de Minas Ithil'deki masum insanların tahliye edilmesi için zaman kazanılabiliyor.

Videoda da göreibleceğiniz üzere şehrin ölçeği oldukça büyük tutulmuş. Üstelik Minas Ithil oyundaki tek Gondor şehri de değil. Oyunu geliştiren Monolith ekibinin başındaki Michael de Plater, video eşliğinde oyun hakkında dikkat çekici detayları bizimle paylaşıyor.

Middle-Earth: Shadow of War, 22 Ağustos 2017 tarihinde çıkış yapacak. Oyuna ön sipariş vermek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz: