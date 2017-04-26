Mayıs Ayının Ücretsiz Xbox Oyunları Açıklandı

Microsoft, her ay Xbox 360 ve Xbox One kullanıcılarına her ay ücretsiz oyunlar sunuyor. Microsoft tarafından sunulan ve her ay değişen bu ücretsiz oyunları alabilmeniz için ise Xbox Live üyesi olmanız isteniyor.

Mayıs ayının içeriği de diğer aylar gibi oldukça tatmin edici gözüküyor. Mayıs ayı içeriğinde Xbox One platformuna 4, Xbox 360 platformuna ise 2 oyun sunulmuş. Mayıs ayındaki ücretsiz oyunların oyunların listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz:

Star Wars: The Force Unleased II (Xbox 360, Xbox One) - 1 Mayıs ile 15 Mayıs arasında ücretsiz olacak.

(Xbox 360, Xbox One) - 1 Mayıs ile 15 Mayıs arasında ücretsiz olacak. Giana Sisters: Twisted Dreams Director’s Cut (Xbox One) - 1 Mayıs ile 31 Mayıs arasında ücretsiz olacak.

Lara Croft and the Temple of Osiris (Xbox One) - 16 Mayıs ile 15 Haziran arasında ücretsiz olacak.

LEGO Star Wars: The Complete Saga (Xbox 360, Xbox One) - 16 Mayıs ile 15 Haziran arasında ücretsiz olacak.

Bu etkinlik Sony tarafında da yapılıyor. Aynı şekilde Sony, PS Plus üyesi olan PlayStation kullanıcılarına ücretsiz oyunlar sunuyor ve bu oyunlar da her ay değişiyor. İki platform da aynı etkinliği kulllanıcılarına sunuyor. Ancak, Sony tarafından yapılan etkinlikte pek iç acıcı oyunlar sunulmuyor. Buna nazaran Microsoft tarafı kullanıcıları daha tatmin eden oyunlar sunmayı başarıyor.