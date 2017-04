Marvel vs. Capcom: Infinite Çıkış Tarihi Belli Oldu

Capcom'un heyecanla beklenen yeni dövüş oyunu olan Marvel vs. Capcom: Infinite için geri sayıma başlayabiliriz; çünkü Marvel vs. Capcom: Infinite çıkış tarihi resmi olarak duyuruldu.

Geçtiğimiz aylarda Marvel vs. Capcom: Infinite'i duyuran Capcom, bu oyunun çıkış tarihi olarak 2017 yılını göstermiş; fakat kesin bir çıkış tarihi paylaşmamıştı. Capcom'un internet sitesinde yayınlnanan duyuru ile Marvel vs. Capcom: Infinite'in resmi çıkış tarihi kesinleşti, bu duyuruya göre Marvel vs. Capcom: Infinite'i 29 Eylül 2017 tarihinde oyun konsollarının yanısıra PC platformunda da oynayabileceğiz.

Marvel vs. Capcom: Infinite'de karşımıza yeni bir baş kötü çıkıyor. Ultron Sigma olarak adlandırılan bu baş kötü hem Capcom hem de Marvel evrenlerindeki kahramanlar bir araya getiriyor. Bu kahramanlar birbirleriyle Ultron Sigma'ya karşı mücadele etmek için savaşıyorlar. Biz de kahramanlarımızı seçerek bu savaşlara katılıyoruz.

Yayınlanan bu video bize Marvel vs. Capcom: Infinite'in hikayesi hakkında ipuçları bermekte. Videoda Hulk, Kaptan Amerika, Thor gibi Marvel kahramanlarını ve Street Fighter, Resident Evil gibi Capcom oyun serilerinden tanıdığımız Chun-Li, Chris Redfield ve Mega Man gibi kahramanları bir arada görebilmekteyiz.