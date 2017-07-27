Mafia 3 Sign of the Times Çıkış Videosu

Geçtiğmiiz sene çıkış yapan Mafia 3'ün 3. indirilebilir içeriği Sign of the Times oyuncuların beğenisine sunuldu.

Mafia 3, çok da parlak olmayan bir çıkış yapmıştı. Serinin hayranları uzun süre boyunca Mafia 3'ü heyecanla beklemiş; fakat aradıkları kaliteyi bulamayınca ve Mafia 3 serinin eski oyunlarını aratınca oyundan soğumuşlardı. 2K Games ise Mafia 3'ün itibarını ek içeriklerle iyileştirmeye çalışmıştı. İşte Sign of the Times da bu iyileştirme çabalarının bir parçası.

Sign of the Times'da kahramanımız Lincoln, ailesi olarak gördüğü Sammy'nin kundaklanan barına geri dönüyor. Fakat bu geri dönüş hiç de beklediği gibi olmuyor ve Ensanglante adlı sapkın bir tarikat karşısına çıkıyor. Ensanglante, New Bordeaux üzerinde dini inançlarını hakim kılmaya çalışıyor, bu iş için de kanlı ayinler düzenleyerek insanları kurban ediyor. Tarikat üyeleri ise halüsinasyon görülmesine neden olan bir uyuşturucu ile yoldan çıkarılıyor ve katillere dönüştürülüyor. Lincoln ise bu tarikatın masum insanları katletmesi için silahlarını kuşanıyor.

Sign of the Times, oyuna yeni silahlar, kıyafetler, araç seçenekleri ekliyor. Ayrıca Sammy'nin barını yenileyebiliyoruz. Oyunun demosunu halen oynamadıysanız bu bağlantıyı kullanarak Mafia 3 demosunu indirebilirsiniz:

İndir Mafia 3 Açık Dünya Tabanlı Aksiyon Oyunu

Mafia 3 İncelemesi