İşte Need for Speed Payback'teki Araba Modifiye Seçeneklerimiz

Kısa bir süre önce resmi olarak duyurulan Need for Speed Payback için yeni bir tanıtım videosu yayınlandı.

Electronic Arts, Need for Speed Payback'te ünlü yarış oyunu serisinin sevilen özelliklerini bir araya toplayarak oyunculara keyifli bir oyun tecrübesi yaşatmayı planlıyor. Need for Speed Payback'in ilk oynanış videosunda oyundaki bir bölümden kesitler sunulmuştu. Bu bölümde kahramanımız aracıyla tehlikeli bir göreve katılıyor, hareket halindeki bir tırın kasasından bir spor araba çalarak polislerden ve kendisini kovalayan çete araçlarından kaçıyordu. Bu video bize oyunun hikaye modunun bir hayli heyecanlı geçeceğinin ipuçlarını vermekteydi. Yeni yayınlanan video ise oyunun detay seviyesini sergiliyor.

Bu videoda Need for Speed Payback'te yer alacak araba modifiye seçeneklerine yakından bakıyoruz. Oyunda yarışları kazanıp görevleri tamamladıkça özel parçaları toplayabilecek, bu parçalarla hayalimizdeki aracı yaratabileceğiz. Hem görsel olarak, hem de performans olarak geliştirebileceğimiz araçlardaki modifiye seçenekleri de daha öncekilerden daha derin olacak. Örnek olarak; gövde kitleri kalıp olarak gelmeyecek, gövde kitinin her bileşenini değiştirebileceğiz.

Need for Speed Payback bize spor arabaların yanısıra, klasik arabaları ve arazi araçlarını da kullanma imkanı verecek. Oyun 10 Kasım tarihinde çıkış yapıyor.