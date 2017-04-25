İşte Google Kurucusu Larry Page'in Uçan Arabası

Uçan araba modelleri yavaş yavaş kendilerini göstermeye başladılar.

Günümüzden 30-40 yıl önce geleceği hayal ederken hep uçan arabaları gelecek tablolarımızın içine yerleştirirdik. Jetgiller gibi çizgi filmlerde, bilim kurgu temelli filmlerde uçan arabalar hikayenin vazgeçilmez bir parçası olmuştu. 2020 yılına yaklaştığımız bu dönemde bu hayallerimiz ve gelecek tablolarımız gerçeğe dönüşüyor gibi.

Google'ı Sergei Brin ile birlikte kuran, şu an da Google'ın bağlı olduğu Alphabet firmasının CEO'su olan Larry Page, Google arama motorunun ana algoritmalarını geliştirmişti. Larry Page'in emekleri sayesinde Google gittikçe büyüyerek dünyanın en büyük arama motoru haline gelmişti. Alaşılan o ki Larry Page, Google'dan biraz sıkılmış ve teknoloji dünyasına farklı bir yerden giriş yapmaya karar vermiş.

Larry Page, Kitty Hawk Flyer adı verilen bu projeye destek olarak uçan araç hayalimizi gerçeğe dönüştürüyor. Sebastian Thrun tarafından geliştirilen bu araç temel olarak bir helikopter gibi çalışıyor. Kitty Hawk Flyer, suya veya karaya dikiş iniş yapabilmesiyle dikkat çekmekte. Bu da onun kullanışlılığını artıran bir durum.

Kitty Hawk Flyer şu an prototip aşamasında. Araç saatte 25 millik hız yapabilmekte. Bu hız yüksek olmasa da arazi şartları elverişsiz olan bölgelerde veya su birikintileriyle bölünmüş arazilerde Kitty Hawk Flyer çok daha verimli bir ulaşım aracı olabiliyor.

Kitty Hawk Flyer elektrik motoruna sahip olan bir araç ve aracı kullanmayı birkaç saat içinde öğrenebiliyorsunuz. Bu nedenle Amerika'da aracı kullanmak için pilot ehliyetine de gerek duyulmuyor. Aracın Amerika sınırları içinde uçabilmesi de yasal; bu da Kitty Hawk Flyer'ın güvenlik testlerini başarıyla atlattığı anlamına geliyor.