Hell Let Loose Özlenen Online 2. Dünya Savaşı Oyunu Olabilir

Uzun süredir bilgisayarlarımızda 2. Dünya Savaşı temalı kaliteli bir oyun oynamamıştık.

Activision, yeni Call of Duty oyunu Call of Duty WWII ile serinin 2. Dünya Savaşı'na geri döneceği müjdesini vermişti, şimdi ise Hell Let Loose adı verilen 2. Dünya Savaşı'nda geçecek bir başka bir FPS oyunu duyuruldu.

Hell Let Loose, takım tabanlı, gerçekçi bir 2. Dünya Savaşı aksiyon oyunu olarak tanımlanıyor. Oyun, sadece multiplayer için tasarlanmakta ve geniş çaplı savaşlara yer vermesi planlanmakta. Oyuncular 50'şerli takımlar halinde savaşabilecekler, yani oyunda aynı anda toplamda 100 oyuncu bir haritada karşılaşabilecek.

Hell Let Loose'un içeriğinin dolu ve tatmin edici olması için gerçek zamanlı strateji oyunlarında yer alan bazı elementler de kullanılacak. Örnek olarak oyuncular belli bölgeleri kontrol altında tutabilecek, kaynak keşfedip bu kaynaklara sahip olabilecekler. Ayrıca oyunda tanklar gibi savaş araçlarını da kullanabileceğiz.

Hell Let Loose geliştiricileri oyunun basit bir FPS'den çok simülasyon türüne yakın olacağını ifade ediyorlar. Yayınlanan bu video sinematik görüntülere yer veriyor ve oyunun hakkında bize çok fikir vermiyor. Önümüzdeki günlerde Hell Let Loose'un oynanış videolarını da görebileceğiz.

Hell Let Loose'un 2018'de oyuncuların beğenisine sunulması planlanıyor.