Ghost Recon Wildlands'dan Fast & Furious Filmlerini Aratmayan Bir DLC!

Ubisoft, iyi inceleme puanları yakalayan açık dünya tabanlı aksiyon oyunu Ghost Recon Wildlands için Narco Road adlı bir yeni bir DLC yayınladı.

Bu yeni indirilebilir içerik oyuna yeni bir hikaye ekliyor. Bu hikayede ise hedefimiz El Invinsible adlı uyuşturucu patronu olacak. Bir gizli ajan olarak biz El Invisible'ın uyuşturucu çetesine sızacak, çete içinde yükselerek El Invisible'ın güvenini kazanmaya çalışacağız. Bu sayede çetenin liderini ele geçirerek çeteyi içeriden çökertebileceğiz.

Yayınlanan bu video bize Narco Road DLC'si ile gelecek yenilikleri sergiliyor. Oyuncular, oyun içindeki kahramanları için yeni özelleştirme seçeneklerine sahip olacaklar. Yeni kıyafetler ve aksesuarların yanısıra yeni silahlar da oyuna ekleniyor.

Videonun dikkat çeken bir diğer yönü de Fast & Furious filmlerindeki sahneleri aratmayan aksiyon sahneleri. Narco Road indirilebilir içeriği ile birlikte oyun birçok yeni araç ekleniyor. Spor arabalar, çeşitli motorlar, canavar kamyonlar ve uçakları kullanabilirken bu araçlarla yarışlar da yapabileceğiz.

Ghost Recon Wildlands'ı biz de incelemiş ve oyunu bir hayli beğenmiştik. İnceleme yazımıza bu bağlantıya tıklayarak erişebilirsiniz.