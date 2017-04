Galaxy S8 Pus ve iPhone 7 Plus'ı Yakarsanız Hangisi Sağlam Çıkar?

Çok kısa süre içinde piyasaya sürülmesi beklenen ve ön siparişte olan Samsung Galaxy S8 Plus sizce ne kadar dayanıklı? İşte bu sorunun cevabını bulabilmek için bir adet Galaxy S8 Plus, Apple taraıfndan üretilen dişli rakibi iPhone 7 Plus ile karşılaştırılıyor.

Bilindiği üzere iPhone 7 Plus sahip olduğu büyük ekranı ve başarılı kamerasıyla beğenileri kazanmış bir telefondu. Samsung ise Galaxy Note 7 faciası nedeniyle büyük ekranlı telefon sektöründe iPhone 7 Plus karşısına daha eski olan telefonu Galaxy S7 Edge haricinde başka bir rakip çıkaramamışı. Neyseki geçtiğimiz ay Galaxy S8 Plus tanıtılmıştı ve Samsung büyük ekranlı telefon alanında iddalı yeni bi oyuncuyu sahaya sokmuştu.

Samsung Galaxy S8 Plus, beklenildiği üzere üstün donanımsla özelliklerle ve yüksek kaliteli bir kamerayla gelecek. iPhone 7 Plus da daha önceki incelemelerde kalitesini sergilemişti. Fakat bu telefonların kameraları ne kadar kaliteli fotoğraf çekse, donanımları ne kadar hızlı oyunları çalıştırsa veya telefonlar uygulamalar arasında hızlı geçiş yapsa da dayanıklı olmadıkları sürece bu özellikler hiçbir anlam ifade etmiyor. İşte bu dayanıklılık testi videosu da size iki telefonlardan hangisinin yüksek sıcaklıkta çalışmaya devam edeceğini gösteriyor.

Vidoeda her iki telefonun üzerinde benzin dökülüyor, sonrasında ise kibritle telefonlar ateşe veriliyor. 30 saniye süren testten sonra ise hangi telefonun çalışıp çalışmadığı kontrol ediliyor. İyi seyirler.