Diablo 2'yi Savaşmayıp Sevişerek Bitirdi!

Oyun dünyasının en büyük yapımlarından biri ve bir aksiyon RPG oyunu klasiği olan Diablo 2 ilginç bir rekor denemesine ev sahipliği yaptı.

Pacifist Run adlı bu denemede temel amaç oyunda hiçbir düşmana saldırmadan oyunu bitirebilmek. Bu iş nasıl olacak diye merak ediyorsanız, bu sorunuzun cevabı kullanılan ekipmanlarda saklı. Denemeyi gerçekleştiren DrCliche oyunda kahraman olarak bir Sorceress yaratıyor ve bu kahramanla bütün Act'ları geçerek bütün bölüm sonu canavarlarını yok ediyor.

Normal zorluk seviyesinde gerçekleştirilen denemede "Thorns" adlı pasif yeteneği veren zırhlar ve ekipmanlar kullanılıyor. Bu pasif yeteneği özelliği ise size saldıran düşmanlara belli bir hasar vermesi. Bunun yanısıra Shiver Armor da kullanılıyor. Bu yetenek de saldıran düşmanlara buz hasarı veriyor.

DrCliche'nin bu denemeyi tamamlaması büyük bir şans; çünkü düşmanlarını yok etmek için kullanacağı Thorns aurasını veren ve soketli yaylar üzerine yazılan Edge Runeword'ünün ihtiyaç duyduğu Amn adlı Rune oldukça az bir düşme ihtimaline sahip. Act 4'teki Hellforge'da bu Rune yüzde 10'dan bile az bir oranla düşebiliyor. Neyse ki DrCliche Amn'ı düşürüyor ve 15. seviye Thorns aurasını kullanarak oyunda ilerleyebiliyor.

DrCliche'nin karşılaştığı tek zor Amn Rune'ünü düşürmesi de değil. Oyunun en zor kısmı, Act 4'te Diablo'nun evi olan Chaos Sanctuary'de karşısına çıkan Lord de Seis. Bu mini boss Thorns aurasını aktifleştirecek herhangi bir yakın mesafeli saldırıya sahip değil, ayrıca kendini de iyileştirebiliyor. DrCliche bu zorluğu Chilling Armor adlı bir diğer pasif Sorceress yeteneğini kullanarak aşıyor.

8 saatlik denemenin sonunda Lord of Destruction genişleme paketinin baş kötüsü olan Baal ile yüzleşiliyor ve Baal yok edilerek oyun tamamlanıyor. Eğer önceden Diablo 2 oynadıysanız bu video nostaljik anlar yaşamanıza sebep olacaktır.