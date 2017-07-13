Dex ile Samsung Galaxy S8 Bilgisayara Dönüşüyor

Samsung, son amiral gemileri olan Galaxy S8 ve Galaxy S8+'ı çok daha kullanışlı hale getiren Samsung Dex için özel bir tanıtım videosu yayınladı.

Samsung Dex temel olarak, Galaxy S8 veya Galaxy S8+ sahibiyseniz telefonunuzu bir bilgisayar olarak kullanmanızı sağlıyor. Bir masaüstü ünitesi olarak tasarlanmış olan Samsung Dex'in üzerine telefonunuzu yerleştiriyor, monitörünüzü, klavye ve farenizi bağlıyor ve bilgisayarlarda yapabildiğiniz işleri yapabiliyorsunuz.

Eskiden taşınabilir olması açısından netbook bilgisayarlar kullanıyorduk. Küçük ve hafif olan bu bilgisayarlar düşük güç tüketimine sahip işlemcilerle geliyorlardı; bu nedenle performansları da çok yüksek olmuyordu. Günümüzün mobil işlemcileri ise performans açısından netbookları bir hayli geride bırakmış durumda. Hatta birçoğumuzun kullandığı telefonlar eski bilgisayarlarımızdan güçlü hale geldi. Bu işlem gücünden yararlanmak için Samsung Dex oldukça mantıklı bir çözüm.

Videoda bir gazetecinin Samsung Dex'ten nasıl yararlandığı sergileniyor. Gazeteci, dışarıda telefonuyla fotoğraf çektikten sonra Dex ile telefonunu bilgisayara dönüştürüyor, çektiği resimleri düzenleyerek dökümanlar yaratıyor ve e-posta olarak bu içerikleri gönderiyor.