Canlı Yayın Sırasında Paranormal Olaylar - Sahte mi, Gerçek mi?

Evinizde bilgisayarınızın veya oyun konsolunuzun başında oyun oynarken Paranormal Activity filmlerindekine benzer olaylar yaşasaydınız ne yapardınız? İşte YouTube yayıncısı Rubzy'nin başına bu tür olaylar geldiğinde canlı yayın yapıyordu ve yaşadığı olaylar kameraya yansıdı.

Skyrim oynarken görüntülerini paylaşan Rubzy, o akşam arkadaşının evine, arkadaşının kedisine bakıcılık yapmak için konuk olmuştu. Sıradan bir akşam geçireceğini planlayan YouTuber ilk olarak arkasındaki kapının sertçe çarpmasıyla irkildi. Yayın sırasında kapının yavaşça açıldığı görülebiliyordu. Sonrasında ise evdeki ışıklar sapıtmaya başlamış, kapının kapandığı yerdeki ışık kendi kendine açılmıştı. Rubzy, yerinden kalktı ve ışığı kapattı. Tekrar yerine oturduğunda ışıklar tekrar açıldı. Işıklar bir süre kendi kendine açılmaya devam etti, arka taraftaki kapı da kendi kendine açılıp kapandı. Bütün bu sıradışı olaylara odadaki kutunun yere düşmesi ekleniyordu. Rubzy bir yerden sonra olayları görmezden gelmeye çalıştı; fakat kapı halen kendi kendine zorlanıyor, etrafta birşeyler devriliyordu.

Bu olayın gerçek mi olduğu, kurgu mu olduğu bilinemiyor. Rubzy'nin arkadaşlarının YouTubera küçük bir şaka yapmış olmaları muhtemel, ya da Rubzy doğal tepkiler vererek takipçi kazanmak için böyle bir yola başvurmuş olabilir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.