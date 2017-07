Call of Duty WWII Zombileri Görücüye Çıktı

Activison, geçtiğimiz aylarda Call of Duty WWII'yi duyurarak uzun bir süredir seriye soğumuş olan oyuncuları tekrar heyecanlandırmayı başarmıştı.

Hatırlanacağı üzere önceki Call of Duty oyunları gelecekte geçen bilim kurgu temelli hikayelere yer vermişti. Call of Duty oyunları ilk olarak 2. Dünya Savaşı temalı oyunlar olarak ortaya çıktıkları için bu durum yadırganmıştı. Modern savaş temalı serinin 4. oyunu ise bir hayli beğenilmişti; fakat aynı durum işler bilim kurguya dönmeye başlayınca gerçekleşmedi ve geri tepti. Activision ne yapıp etse de oyuncuların tepkisini almaktan kurtulamadı.

Bu tepkilerin sonucunda Call of Duty WWII serinin köklerine dönüyor. Oyunda Nazilere karşı savaşırken döneme özgü silahlar kullanabileceğiz. Oyunun tek kişilik senaryo moduna ek olaran Call of Duty'nin ünlü zombi modunu da oynayabileceğiz. Call of Duty zombi modu, serinin 5. oyunu Call of Duty World at War ile birlikte karşımıza çıkmıştı. World at War da 2. Dünya Savaşı'nda geçen bir oyun olduğu için yeni Call of Duty WWII zombi modunun da köklerine döneceğini söyleyebiliriz.

Paylaşılan bu videoda Call of Duty WWII zombi modunda karşımıza hangi sahnelerin çıkacağının ipuçları veriliyor. Call of Duty WWII, 3 Kasım 2017 tarihinde çıkış yapacak.