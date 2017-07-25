Bilgisayar Parçalarının Su Jeyitle İmtihanı

İnternet üzerinde telefonlara hunharca davranıldığına, eğilip bükülüp yakıldıklarına, yükseklerden bırakıldıklarına, denizin dibine atıldıklarına ve hatta üzerilerinden arabayla geçildiğine sıkça tanık oluyoruz. Bu sefer dayanıklılık testi yapılma sırası bilgisayar parçalarına geldi.

İzleyeceğiniz bu videoda işlemci, güç kaynağı ve sabit disk gibi bilgisayar parçaları 60 PSI basınç uygulayabilen dehşet verici su jeti karşısına çıkıyor. Sanayide kullanılan su jeti, sert cisimlerin şeklini bozmadan kesilmelerine imkan vermekte. Normalde testere veya lazer gibi yöntemlerle sert bir cismi kestiğinizde ortaya çıkan ısıdan ötürü cisimlerin üzerlerinde şekilsel deformasyonlar oluşuyor. Su jeti ise sıvı bazlı olduğu için ısı çıksa bile hızlı bir şekilde bu ısı tahliye ediliyor ve şekilsel deformasyonların önüne geçiliyor. Fakat su jetinin oldukça tehlikeli bir araç olduğunu belirtmekte fayda var. Elinizi su jetine kaptırdığınızda muhtemelen elinizi kaybediyorsunuz.

Videoda bilgisayar parçaları su jeti altına dizildikten sonra su jeti çalıştırılıyor ve bilgisayar parçalarının bu basınç karşısında sağlam kalıp kalmayacakları gözlemleniyor. Videonun sonunda ise işlemci aynı işkenceye maruz bırakılıyor. İyi seyirler.