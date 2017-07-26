Amerikan Ordusu Elektromanyetik Raylı Silahıyla Gövde Gösterisi Yaptı

Geçtiğimiz gün LAWS adlı uzun menzilli lazer silahı ile şov yapan Amerikan ordusu bu sefer Railgun adını verdiği elektromanyetik raylı silah ile gövde gösterisi yaptı.

LAWS'ın yeteneği lazer ışınlrını kullanarak kara, hava veya denizdeki herhangi bir hedefi yüksek isabet oranıyla vurabilmesiydi. Bu silahın kullanım maliyeti de oldukça düşüktü. Railgun ise LAWS gibi ekonomik bir silah değil. Bu silah, mermilerini klasik toplarda ve silahlarda olduğu gibi barut patlamasıyla fırlatmak yerine elektriksel bir patlamayla fırlatıyor. Bu da mermiyi ateşlemek için yüksek elektrik gücüne ihtiyaç duyulduğu anlamına geliyor. Fakat ortaya çıkan sonuç inanılmaz; bu silahla ateşlenen bir mermi 100 deniz mili (yaklaşık 185 km) uzaklıktaki hedefleri vurabiliyor ve hedefe doğru saatte 7000 km'yi aşan bir hızla yol alıyor. Bu da elektomanyetik silahla ateşlenen bir merminin önüne geçen herhangi bir hedefi, binayı ve aracı delip geçerek yoluna devam edeceği anlamına geliyor.

Amerikan ordusu teknolojinin bütün nimetlerini kullanarak dünyanın en gelişmiş ordusu olma ünvanını koruma amacına sahip. Bu silah denemeleri bir yandan da olası bir küresel krizin doğuracağı korkunç sonuçlar hakkında endişeler oluşmasına sebep vermekte.