Amerika Dehşet Veren Lazer Silahı LAWS'ı Ateşledi!

Amerikan ordusu bir süredir geliştirmekte olduğu ve LAWS olarak adlandırdığı lazer silahını özel bir tatbikatta ateşledi ve gövde gösterisi yaptı.

Dünyanın ilk aktif lazer silahı olarak nitelendirilen LAWS temel olarak klasik bir lazer pointer gibi çalışıyor. Bu silahın esnek yapısı ve isabet oranı onu dehşet verici bir yıkın aracına dönüştürmekte. LAWS, hem karadaki, hem denizdeki hem de havadaki hedeflere odaklanarak, hareketli hedefleri saniyeler içinde yok edebiliyor. Üstelik bu hareketli hedeflerin istenilen noktasında nişan alınabiliyor. Yani yolda giden bir aracın, havadaki bir uçağın ya da bir geminin motor bölümüne hedef alındığında aracın sadece motoru yok edilebiliyor.

Yapılan tatbikatın görüntülerinde öncelikle bir botun LAWS ile nasıl etkisiz hale getirildiği gösteriliyor. Sonrasında ise havaya bir drone fırlatılıyor ve hareket halindeyken bu drone vuruluyor.

LAWS ateşlendiğinde hedefler sessiz ve görünmez bir şekilde yok edilmekte. Kullanılan lazer ışını ışık hızında hareket ettiği için çıplak gözle lazeri görebilmemiz mümkün olmamakta.

LAWS'ın füzeler karşısında etkili olacak yeni neslinin de geliştirilmesi planlanıyormuş.