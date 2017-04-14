AMD Ryzen 5 1600X İşlemci ve Sıvı Nitrojenle Böyle Hız Rekoru Kırdılar

AMD, geçtiğimiz aylarda Ryzen 7 işlemcilerini satışa sunduktan sonra nihayet fiyat/performans dengesi bir hayli yüksek olan Ryzen 5 işlemcileri de piyasaya çıkardı.

AMD Ryzen işlemciler, uzun bir süredir beklenilen performansı sunamayan AMD işlemciler için tamamen yeni bir sayfa açıyor. Zen mimarisiyle baştan yaratılmış olan Ryzen işlemciler yüksek performansı Intel ile kıyaslandığında çok daha makul bir fiyatla bize sunmakta. Ayrıca yeni işlemcilerin overclock performansı da umut verici düzeyde.

Daha önceden çeşitli overclock denemelerinde farklı işlemcilerle rekor kırmış olan Der8auer, bu denemede Ryzen 5 1600X işlemciyi kullanmış ve 5.9 GHz'lik hızı geçerek 6 çekirdek işlemciler için yeni bir rekor elde etmiş. Videoda Der8auer'in bu testi nasıl yaptığı da açıklanıyor.

Der8auer rekor denemesi için Asus ROG Crossgair VI Hero X370 anakartı kullanıyor. Overclock yapılan işlemciyi soğutmak için de sıvı nitrojen tercih edilmiş. Denemeye başlamadan önce ise anakartın yüzeyi vazelin ile kaplanıyor. Bunun sebebi sıvı nitrojen ve ısınan işlemci nedeniyle ortaya çıkan keskin sıcaklık değişmeleri sonucu anakartın çatlamasını veya eğrilmesini engellemek.

Deneme sonucunda AMD Ryzen 5 1600X, bir önceki rekoru elinde bulunduran Intel'in Core i7 5820K işlemcisini geride bırakıyor.

AMD Ryzen 5 1600X'i ve 1500X'i bu yazımızda detaylı olarak incelemiş, oyun, 3 boyut ve render performanslarını ölçmüştük:

AMD Ryzen 5 1600X ve 1500X İncelemesi