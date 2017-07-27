300 Jedi ve 60.000 Orta Çağ Şovalyesi Hunharca Savaşıyor, Kim Kazanır?
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- 27.07.2017
Eğer simülasyon oyunlarını seviyorsanız ve Ultimate Epic Battle Simulator adlı savaş simülatörünü halen duymadıysanız çok şey kaçırıyorsunuz.
Brilliant Game Studios tarafından geliştirilen Ultimate Epic Battle Simulator, oyunculara ekrana aynı anda binlerce askeri sığdırma ve bu askerleri hunharca çarpıştırma imkanı veriyor. Üstelik oyuncular hangi tür askerlerin savaşacağını da belirleyebiliyor. Bu senaryoda haritaya 300 Jedi şovalyesi ve tam olarak 60.000 Orta Çağ şovalyesi yerleştirilmiş ve taraflar Allah ne verdiyse birbirlerine girmiş. Savaşın kazananı bu şartlar altında çok da önemli olmuyor; çünkü ortaya muazzam bir görsel şölem çıkıyor.
Ultimate Epic Battle Simulator, bu kadar askeri ekrana sığdırabilmeyi özel olarak yapılandırılmış oyun motoru sayesinde gerçekleştirebilmekte. Ultimate Epic Battle Simulator'da bilgisayarınızın donanım gücünün el verdiği kadar askeri haritaya yerleştirerek savaştırabilirsiniz. Tabi işi biraz abartıp yüzbinlerce askeri savaştırırsanız bilgisayarınız can çekişebilir; ama bu derece yüksek karakter sayısını aynı anda ekranda gösterebilen başka bir oyun motorunun olmadığını söyleyebiliriz. Üstelik her askerin ışık yansımaları ayrı ayrı hesaplanıyor, yani ışık her bir askerin zırhından farklı şekilde yansıyor.
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