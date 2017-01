Yeni Call of Cthulhu Oyunu Akıl Sağlımızın Sınırlarını Zorlayacak

Eğer korku oyunu oynamayı seviyorsanız önümüzdeki dönemde çıkış yapacak resmi Call of Cthulhu oyununa göz atmayı düşünebilirsiniz.

H. P. Lovecraft tarafından kaleme alınan Call of Cthulhu eserlerinde işlenen dünyayı bir oyun içerisine taşıyan Call of Cthulhu oyununda özel bir detektif olan Edward Pierce'ın hikayesine tanık olacağız. Oyunda kahramanımız gizemli bir şekilde öldürülen ailesinin ve tanınan bir sanatçının öldürülme sebeplerini araştırıyor. Fakat bu araştırma akıl sağlığını sorgulamasını sağlayan sahneler görmesine neden oluyor. Kahramanımızın gözleri önünde dünya dönüşüm geçiriyor ve korkunç sahneler görmeye başlıyor. Bu nedenle kahramanımız gerçekle hayali ayırt etmekte güçlük çekiyor.

Kahramanımız içgüdülerine güvenmesinin kendisini yanıltabileceğini bilerek gizemlerin ardındaki gerçeği öğrenebilmek için büyük bir gayretle ilerlemeye devam ediyor. Fakat bu durum delirmesi riskini de beraberinde getiriyor. Oyunda bize düşen iş, kahramanımıza yolunu bulabilmesi için yardımcı olmak.

RPG elementleri içerecek bir korku oyunu olan Call of Cthulhu - Depths of Madness şüphesiz ki sağlam bir hikayeye sahip olacak. Oyunun bu sene içinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına çıkması bekleniyor.