Yan Panel Ekranıyla Göz Kamaştıran Oyuncu Bilgisayarı
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- 21.01.2017
Eğer sıradışı bir oyuncu bilgisayarı tasarımı görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz.
Oyuncu bilgisayarları için farklı tasarımlar yapılabiliyor. Kimi zaman kasa içindeki sıvı soğutma sistemlerinde özel ışıklandırma sistemleri kullanılabiliyor. Ayrıca ekran kartı, RAM ve işlemci soğutucu gibi parçalar üzerinde değişen renklere sahip RGB aydınlatma seçenekleri bulunabiliyor. Kasa şekillerinde de farklı seçeneklere denk gelebiliyoruz. Küp kasalar, ince kasalar, şeffaf kasalar bu seçeneklerden bazıları.
iBUYPOWER Snowblind adlı bu oyuncu bilgisayarı ise daha önceden görülmemiş bir tasarıma sahip. Normalde oyuncu bilgisayarlarının kasalarının yan kapaklarının saydam pencerelere sahip olduğunu görürüz. iBUYPOWER Snowblind'de ise bu pencere bir LCD ekrana dönüştürülüyor. Yani bir yandan kasanızın içini görebiliyorsunuz, diğer yandan da LCD ekran üzerinden güzel görsel efektlere tanık olabiliyorsunuz.
iBUYPOWER firmasının hazırladığı ekran ekran kartınızıa bir DVI kablosuyla bağlanıyor ve 2. monitör olarak çalışıyor. Bu ekran oyun oynasmak için de kullanılabilse de iBUYPOWER kasanın yan panelindeki ekranı bu amaçla kullanmamanızı tavsiye ediyor. 1280 x 1024 çözünürlüğe sahip olan ekran bilgisayarınızın gücünü sergilemek amacıyla tasarlanmış.
iBUYPOWER Snowblind farklı konfigürasyonlarla kullanıcılara satılacak. Bilgisayarın en düşük konfigürasyonu i5 7400 işlemci, MSI Z270 Tomahawk Arctic anakart, 8 GB DDR4 3000 MHz RAM, GeForce GTX 1070 ekran kartı ve 1 TB depolama alanıyla birlikte geliyor. Bu model yurt dışında 1499 $ fiyatla satılıyor. Kullanıcılar bilgisayarların konfigürasyonlarında değişiklik yapabilme imkanına da sahipler.
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