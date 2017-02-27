Sony Xperia XZ Premium: Motion Eye Kamera Tanıtım Videosu
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- 27.02.2017
Sony, Mobil Dünya Kongresi'nde Sony Xperia XZ Premium'u tanıttı. Xperia XZ Premium, Sony’nin gelişmiş özellikleri ve resim kalitesinde mükemmelliği mümkün hale getiren yeni Motion Eye kamera sisteminin yanı sıra dünyanın ilk 4K HDR ekranı (5.5 inç) ile geliyor. Motion Eye kamera, 960 fps ile diğer akıllı telefonlardan dört kat daha yavaş süper yavaş video çekimi sağlıyor. Xperia XZ Premium, bahar 2017’nin sonundan itibaren Parlak Krom ve Derindeniz Siyahı renklerinde dünya çapında temin edilebilecek.
Yukarıdaki videoda da, Motion Eye kameranın detaylarını izleyeceksiniz. İyi seyirler!
Sony Xperia XZ Premium Özellikleri
- 5.5 inç LCD, 4k çözünürlüklü Gorilla Glass 5 ekran
- Qualcomm Snapdragon 835 64-bit işlemci
- Adreno 540 grafik işlemcisi
- 4 GB RAM
- 64 GB dahili depolama alanı (microSD desteği var)
- 19 megapiksel Exmor RS, hybrid AF, 960 fps slow mo, 4K videolu arka kamera
- 13 megapiksel Exmor RS, f/2.0, 22mm geniş açılı lense sahip ön kamera
- 3230 mAh batarya (Hızlı Şarj 3.0 destekliyor)
- IP68 suya ve toza dayanıklılık sertifikası
- Ek özellikler: Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, NFC, USB 3.1, GPS
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