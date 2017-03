World of Warcraft 7.2 ''Tomb of Sargeras'' Yamasında Bizleri Neler Bekliyor

MMORPG oyunları arasında en başarılı oyun olarak tanımlanabilecek World of Warcraft için önümüzdeki günlerde Tomb of Sargeras adına sahip 7.2 güncellemesi yayınlanacak.

Geçtiğimiz sene Ağustos ayının sonunda yayınlanan World of Warcraft: Legion genişleme paketi ile Blizzard birçok eski World of Warcraft oyuncusunu geri kazanmıştı. Yeni genişleme paketinde Warcraft evreninde dünyaları yok eden Sargeras'ın emrindeki Gul'Dan'ın peşinden gidiyor ve onu durdurmaya çalışıyorduk. Burning Legion adı verilen Sargeras'ın hizmetindeki ordular da geri dönüyordu.

7.2 güncellemesi ile birlikte karşımıza Warcraft evreninde bilinen bir isim olan Kil'jaeden yeni düşmanımız olarak çıkıyor. Burning Legion ordularının generali emrindeki hizmetkarlarıyla birlikte Azeroth'a saldırıyor; onu durdurmak ise oyunculara düşüyor. Oyuncular Khadgar ve Azeroth'ta yaşayan liderlerin kılavuzluğunda güçlerini birleştirecek ve Sargeras'ın mezarında Kil'jaeden ile yüzleşecekler.

7.2 güncellemesiyle birlikte oyuna Broken Shore bölgesi, Cathedral of the Eternal Night adlı zindan ve The Tomb of Sargeras raidi ekleniyor. Yeni yamanın en dikkat çeken özelliği ise uçan bineklerin kilidinin açılacak olması. Artifact silahlar için yeni görünümler, yeni legendary kalitede eşyalar, sınıf dengelemeleri, yeni bir PvP modu yamayla gelecek diğer yenilikler.

Tomb of Sargeras güncellemesi 28 Mart tarihinde yayınlanacak.

