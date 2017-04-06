Windows'un 1975'ten Günümüze Değişimi

Seneler önce hayatımıza giren Windows işletim sistemi bilgisyarlarımızın vazgeçilmez bir parçası halinde.

Piyasada Microsoft'un Windows işletim sisteminin en büyük rakibi olan Mac OS işletim sistemi bile Windows ile kıyaslandığında çok düşük kullanım oranına sahip. Linux işletim sistemleri ise halen çok az kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Peki Windows'un günümüzdeki konuma sahip olmasının sebebi neydi? İşte bu video bize Windows'un seneler içinde nasıl geliştiğini gösteriyor ve sorumuzun cevabını veriyor.

Windows'un gelişimini değerlendirirken ilk olarak MS-DOS işletim sistemine değinmek gerekir; çünkü 2000 yılına kadar MS-DOS Windows işletim sistemlerinin temelini oluşturmuş veya Windows işletim sistemlerinde bir şekilde yer almıştı. 1975 yılında çıkış yapan MS-DOS'un Windows'un temel taşı olduğunu söyleyebiliriz. Yani Windows, tam 42 yıldır hayatımızda.

Bu videoda ilk Windows sürümü olan Windows 1.0, onu izleyen Windows 3.0 ve Windows 3.1, Windows 95, Windows 98, Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 ve son olarak da Widnows 10 işletim sistemlerine yer verilirken bu işletim sistemlerinden görüntüler paylaşılıyor.