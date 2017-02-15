Windows XP Gibi Çalışan Mikrodalga Fırın Yaptılar

Eğer bir mikrodalga fırın sahibiyseniz yapılan bu ilginç Windows XP modifikasyonu ilginizi çekebilir.

Hatırlanacağı üzere Windows XP işletim sistemi 2001 yılında resmi olarak çıkış yapmıştı. Bu çıkış belki de Microsoft'un gördüğü en görkemli çıkış olmuştu; çünkü çok kısa bir süre içinde milyonlarca Windows XP kopyası satılmıştı. Windows XP'nin çıkışının üzerinden yıllar geçse de bu işletim sistemi halen milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılıyor. Ayrıca banka ATM'lerinde bile Windows XP kullanıldığına tanık olabiliyoruz. Microsoft da, Windows 8 gibi yeni nesil işletim sistemlerini yayınladıktan sonra Windows XP'nin kullanım oranını düşürmek için büyük çaba harcamış; fakat bu işte başarısız olmuştu.

Windows XP'nin 16 yıllık yaşayan bir efsane olduğu düşünülürse birçok insan bu işletim sistemini hatırlatan görüntüler gördüğünde ve sesler duyduğunda duygulanabilir. İşte bu proje de hem Windows XP efsanesini yaşatıyor; hem de nostaljik anlar yaşamamızı sağlıyor.

Tim Gremalm adlı YouTube kullanıcısı sahip olduğu mikrodalga fırını modifiye ederek sinir bozucu uyarı sesini değiştirmeyi başarmış. Gremalm, mikrodalga fırını içine bir hoparlör ve kontrolcü yerleştirerek yemeği hazır olduğunda fırınının Windows XP başlangıç sesi çalmasını sağlıyor. Bu işi nasıl yaptığını ise videoda anlatmakta.