Windows 10 Cloud Çalışırken Görüntülendi!

Kısa bir süre önce sadece söylentileri ortada dolaşan Windows 10 Cloud işletim sisteminin kendisi su yüzüne çıktı!

Microsoft'un hakkında herhangi bir resmi açıklama veya duyuru yapmadığı bu işletim sistemi ile ilgili çok kısıtlı bilgiye sahiptik. Fakat birkaç gün önce Windows 10 Cloud ISO kalıp dosyaları internette paylaşılmaya başlandı. Windows 10 Cloud Build 15025 sürüm numarasına sahip işletim sistemi aslında Microsoft'un 2012 yılında yayınlamış olduğu Windows RT işletim sisteminin yeni nesil versiyonu.

Windows RT işletim sistemi tabletler hedef alınarak geliştirilmiş bir işletim sistemiydi. Windows 10 Cloud'da da aynı yapıyı görebiliyoruz. Windows 10 Cloud'da sadece Microsoft Uygulama Marketi üzerinden uygulama indirilmesine ve kullanılmasına izin veriliyor; yani 3. parti yazılımları bu işletim sistemi üzerinde çalıştıramıyoruz. Windows 10 Cloud'un bütün espirisi de bundan ibaret. Bunun haricinde Windows 10 Cloud standart Windows 10 arayüzüyle hemen hemen aynı yapıda.

Windows 10 Cloud bilgisayarınıza bir ana işletim sistemi gibi yükleniyor. Halen geliştirilme aşamasında olan işletim sisteminin hataları beraberinde getirmesi muhtemel.

Paylaşılan bu videoda Windows 10 Cloud Build 15025 işletim sistemi çalışırken sergileniyor ve sahip olduğu özellikler inceleniyor.