Valve'ın Yeni Ses Teknolojisi Oyunları Daha Gerçekçi Yapıyor

Günümüz oyunlarının daha da gerçekçi olabilmesi için genellikle oyunların grafiklerine özen gösteriliyor. Bunun yanısıra sanal gerçeklik teknolojileri işi farklı bir boyuta taşıyor. Bütün bu gelişmelere rağmen oyun seslerinde değişim çok yavaş gerçekleşiyor.

90'lı yılların sonuna doğru Creative firmasının başlattığı çevresel ses ve EAX akımı sayesinde oyunlardaki seslerde büyük bir gelişme yaşanmıştı. Bu sayede pozisyonel ses kavramı oyunlara kazandırılmış, reverb efekti ile seslerin doğal ortamlardaki halleri taklit edilmişti. Pozisyonel ses, 5.1 ve 7.1 sistemlerle halen oyunlarda kullanılıyor. Fakat bunun haricinde oyunlardaki sesleri özel kılacak bir özelliğin var olduğunu söyleyemeyiz.

İşte Valve yeni geliştirdiği yazılım geliştirme kiti sayesinde oyunlardaki sesler için senelerdir yapılmış en büyük geliştirmeyi yapacak. Steam Audio SDK adı verilen yeni araç bütün geliştiricilere ücretsiz olarak sunuluyor. Geliştiriciler Steam Audio SDK kullanarak oyunlardaki seslerin mekana göre dağılım yapmasını ve deformasyona uğramasını sağlayabiliyorlar.

Şu an için bir Unity eklentisi olarak kullanılabilen Steam Audio SDK diğer oyun motorlarına da eklenebiliyor. Bu demo videosunda da göreceğiniz üzere Steam Audio SDK, fizik hesaplamalarından fardalanarak sesin mekan içinde dağılmasını doğal bir hale getiriyor. Sesin duvarlara çarpıp yankılandığını, konumunuza göre alçalıp yükseldiğini, reverb efektinin de konumunuza göre değişiklik gösterdiğini duyabiliyorsunuz.

Steam Audio SDK