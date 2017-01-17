Uzayda Nasıl Diş Fırçalanır

Eğer bir astronot olarak uzayda yaşamanın nasıl bir tecrübe olduğunu merak ediyorsanız bu video size bir ipucu verebilir.

Uzayda yer çekiminin olmamasından ötürü dünyada her gün kolayca yapabildiğimiz işler büyük mücadelelere dönüşebiliyor. Yer çekimsiz ortamda hareket edebilmek bile oldukça zorken kişisel hijyenimizi sağlayacak işler kara kara düşünmenize sebep olabilir. Bu işlerden bir tanesi de uzayda diş fırçalama.

Normalde diş fırçalamak için musluğu açar, fırçamızı ıslatır, macunumuzu sürer, diş temizliğimizi yaptıktan sonra akan su ile ağzımızı çalkalayıp bu suyu lavaboya tükürerek temizliği tamamlarız. Fakat uzayda diş fırçalama konusunda karşımıza 3 büyük problem çıkıyor. İlk olarak yer çekiminin olmadığı ortamda sıvıları akıtmamız mümkün olmuyor. Bu da musluk kullanamayacağımız anlamına geliyor. İkinci olarak uzay istasyonunda sınırlı su kaynağına sahip olduğumuz için elimizdeki su rezervini olabildiğince verimli kullanmamız gerekiyor. Üçüncü olarak da diş fırçalama işi sonucunda oluşan atık suyu tahliye etmek için özel bir çözüm üretmemiz gerekiyor; çünkü bu atık su yer çekimsiz ortamda serbestçe dolanakrak uzay istastonundaki elektronik devrelere zarar verebiliyor.

Geçtiğimiz yıllarda uzayda görev yapmış olan Kanadalı astronot Chris Hsdfield bu videoda bu problemlerle nasıl baş edebildiğini ve uzayda nasıl diş fırçalandığını gösteriyor. Atık suyu tahliye etme yöntemi ise oldukça ilginç; Hadfield diş macununun sağlığa zararlı olmadığını ve yenilebilir olduğunu söyledikten sonra bu suyu yutuyor.