Ücretsiz Quake Champions Böyle Bir Oyun Olacak

id Software tarafından geliştirilen ve Bethesda tarafından yayılanacak olan Quake Champions için herhangi bir şekilde düzenlenmemiş ve üzerinde değişiklik yapılmamış ham bir oynanış videosu yayınlandı.

Geçtiğimiz sene Quake Champions'u duyuran id Software oyun ile ilgili sinematik görüntüler haricinde herhangi bir bilgi paylaşmamıştı. Takip eden aylarda Quake Champions ile ilgili ilk bilgiler elimize ulaştı. Bu bilgilerden en önemlisi ise oyunun ücretsiz oynanabilecek bir online FPS oyunu olmasıydı.

Daha sonradan da Quake Champions'ta farklı kahramanlar yer alacağı, bu kahramanların farklı yeteneklere sahip olacağı açıklanmıştı. Yani Quake Champions'ta tıpkı bir MOBA oyununda olduğu gibi kahramanımızı seçecek, savaş arenasına çıkarak özel yeteneklerimizden faydalanarak düşmanlarımızla çarpışacağız.

Quake Champions'taki ilk tanıtılan kahraman olan Nyx, gizlilikte usta ve çevik bir kahramandı. Scalebound ise iri cüssesi ve düşmanlarını ezip geçmesiyle dikkat çekiyordu. Bir diğer kahraman olan Anarki hoverboardu üzerinde kayarken hızlı hareket edebiliyor, kendini iyileştirerek düşmanlarını sinir edebiliyordu.

Peki bu kahraman çeşitliliği Quake Champions'ın oynanışında nasıl bir etki yaratıyor? İşte bu Quake Champions oynanış videosu bize aradığımız cevabı veriyor.

Önümüzdeki günlerde başlayacak Quake Champions kapalı betasına başvurmak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz, oyunun çıkış tarihi henüz duyurulmadı:

https://quake.bethesda.net/en