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Turok 2 Remaster Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Bilgisayar oyunlarının altın çağını yaşadığı 90'lı yıllarda birbirinden güzel oyunlar oynamıştık.

Bu oyunlar arasında yer alan Turok 2, sahip olduğu dinozor temasıyla çıktığı dönemde büyük ilgi çekmişti. O dönemde sayılı 3 boyutlu FPS oyunu piyasaya çıkmıştı. Turok 2: Seeds of Evil hem FPS oyunlarının günümüze ulaşmasını sağlamış, hem de bizi bolca eğlendirmişti.

Turok 2'nin 1999 yılında yayınlanmasının 18 yıl ardından oyun yenilenerek tekrar oyuncuların beğenisine sunulacak. Turok 2 Remaster çıkış tarihi ise oldukça yakın; oyun 16 Mart 2017'de Steam, GOG ve Humble Store'da satışa sunuluyor.

Turok 2 Remaster her ne kadar yenilense de oyunun grafiklerinde mucize bir değişim göremiyoruz. Oyunun orijinaline sadık kalınmış. Bu nedenle oyunda köşeli modellemeler ve düşük kaliteli kaplamalar görmekteyiz. Turok 2 Remaster'ı geliştiren Nightdive ekibi oyunun düşük sistem gereksinimlerine sahip olabilmesi ve her bilgisayarda çalışabilmesi amacıyla böyle bir karar aldıklarını açılıyor. 

Turok 2 Remaster'da karşımıza çıkan bir diğer yenilik Last Turok Standing adlı yeni multiplayer oyun modu. Ayrıca oyuna yeni bölüm tasarımları, yeni bulmacalar ve yeni silah seçenekleri de ekleniyor.

Oyun
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