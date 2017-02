Torment: Tides of Numenera'nın Heyecan Verici Hikayesine Yakından Bakalım

Eğer bir oyundaki en büyük önceliğiniz kaliteli ve derin bir senaryoysa Torment: Tides of Numenera beklentilerinizi fazlasıyla karşılayacak bir rol yapma oyunu olacaktır.

Hatırlanacağı üzere 1990'lı yılların sonuna doğru Planescape: Torment adlı döneminin en başarılı oyunları arasında yer alan bir RPG oyunu oynama imkanına sahip olmuştuk. Planescape: Torment'i oynanamızın üzerinden yaklaşık 20 yıl geçtikten sonra bu oyunun devamı niteliğinde olan Torment: Tides of Numenera duyuruldu.

Torment: Tides of Numenera, bizi mest edecek bir hikayeyle birlikte geliyor. Yayınlanan bu video ise bize Torment: Tides of Numenera'nın hikayesini detaylı olarak açıklıyor. Torment: Tides of Numenera'da bir milyar yıl geleceğe gideceğiz ve Numenera adlı topraklara konuk olacağız. Oyunda eceli binlerce yıldır kandırmayı başaran bir varlığın yol açtığı olaylar konu alınıyor. Değişen tanrı olarak adlandırılan bu varlık, farklı bedenlere girerek bu bedenlerin içinde varlığını sürdürmüş, bir beden tükenince yenisine geçmiştir. Fakat bu bedenleri terk ettikten sonra bedebler kendiliğinden hayat bulmaya başlamıştır. Kendi benliklerini kazanan bedenler artık yeni bireyler olarak ortaya çıktıktan sonra, değişen tanrı bu bireylerle yüzleşmiş ve onların babası gibi davranmıştır. Fakat zamanla sahip olduğu ölümsüzlüğü onun içten içe çürümesine ve insanlık değerlerini kaybetmesine sebep olmuştur. Önceden babası olarak davrandığı müritlerini emellerini gerçekleştirmek için kullanabileceği araçlar olarak görmeye başlamıştır.

Değişen tanrının sürekli beden değiştirmesi ve eceli kandırması uyumakta olan Sorrow adlı kadim bir yaratığın uyanmasına sebep olmuştur. Dengenin acımasız gardiyanı olarak tanımlanan Sorrow, değişen tanrıyı ve müritlerini yok etmek için harekete geçiyoruz. Biz ise değişen tanrının terk etmiş olduğu son beden olarak oyuna dahil oluyoruz ve kendi maceramıza başlıyoruz.

Torment: Tides of Numenera, 28 Şubat 2017 tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One için çıkış yapacak. Steam üzerinde erken erişime açılan oyunu bu bağlantıyı kullanarak satın alabilirsiniz: