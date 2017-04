The Legend of Zelda: Breath of the Wild'ı PC'de 4K Çözünürlükte Çalıştırdılar!

Hatırlanacağı üzere Nintendo geçtiğimiz ay yeni oyun konsolu Nintendo Switch'i oyun dünyasına kazandırmıştı. Bu konsolla birlikte bir hayli iyi inceleme puanları alan ve yılın oyunu olmaya aday gösterilen The Legend of Zelda: Breath of the Wild da yayınlanmıştı.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild, sadece Nintendo Switch ve Wii U oyun konsollarına özel olan bir oyundu. Fakat Cemu adı verilen bir Wii U emülatörü saeyesinde The Legend of Zelda: Breath of the Wild'ın Wii U sürümü bilgisayarlar üzerinde çalıştırılabildi. Hatta oyunun emulasyon yoluyla PC üzerinde çalışan versiyonu oyunun orijinalinden bile kaliteli hale getirildi.

Normalde The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Nintendo Switch üzerinde konsol dock ünitesine bağlı olarak çalışırken 900p çözünürlükte çalışıyor. Cemu üzerinde ise oyun 4K yani 3840 x 2160 çözünürlükte çalıştırılmış, bu da oyunun görsel kalitesini bir hayli yukarı çekmiş.

Bu videonun kaydedildiği bilgisayarda ise 4.3 GHz'e hızaştırılmış bir Intel i7 6700K işlemci, Nvidia GeForce GTX 1070 ekran kartı ve 2400 MHz hızla çalışan 16 GB RAM kullanılmış. Eğer Cemu'yu indirip Wii U oyunlarını bilgisayarınızda çalıştırmak isterseniz bu bağlantıyı kullanabilirsiniz: