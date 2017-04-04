The Legend of Zelda: Breath of the Wild'ı PC'de 4K Çözünürlükte Çalıştırdılar!
- Sitene Ekle
-
- 04.04.2017
Hatırlanacağı üzere Nintendo geçtiğimiz ay yeni oyun konsolu Nintendo Switch'i oyun dünyasına kazandırmıştı. Bu konsolla birlikte bir hayli iyi inceleme puanları alan ve yılın oyunu olmaya aday gösterilen The Legend of Zelda: Breath of the Wild da yayınlanmıştı.
The Legend of Zelda: Breath of the Wild, sadece Nintendo Switch ve Wii U oyun konsollarına özel olan bir oyundu. Fakat Cemu adı verilen bir Wii U emülatörü saeyesinde The Legend of Zelda: Breath of the Wild'ın Wii U sürümü bilgisayarlar üzerinde çalıştırılabildi. Hatta oyunun emulasyon yoluyla PC üzerinde çalışan versiyonu oyunun orijinalinden bile kaliteli hale getirildi.
Normalde The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Nintendo Switch üzerinde konsol dock ünitesine bağlı olarak çalışırken 900p çözünürlükte çalışıyor. Cemu üzerinde ise oyun 4K yani 3840 x 2160 çözünürlükte çalıştırılmış, bu da oyunun görsel kalitesini bir hayli yukarı çekmiş.
Bu videonun kaydedildiği bilgisayarda ise 4.3 GHz'e hızaştırılmış bir Intel i7 6700K işlemci, Nvidia GeForce GTX 1070 ekran kartı ve 2400 MHz hızla çalışan 16 GB RAM kullanılmış. Eğer Cemu'yu indirip Wii U oyunlarını bilgisayarınızda çalıştırmak isterseniz bu bağlantıyı kullanabilirsiniz:
Benzer Videolar
- video The Legend Of Zelda: A Link Between Worlds E3 Videosu 373 izlenme 01:01
- video Nintendo Switch Kutu Açılışı 159 izlenme 11:33
- video Gears of War 4'ten 4K Kalitede Oynanış Videosu! 109 izlenme 10:24
- video Middle-Earth: Shadow of Mordor Resmi Çıkış Fragmanı 857 izlenme 01:59
- video Samsung'un Galaxy S7 ve S7 Edge ile Çekilmiş 4K Promo Videoları Yayınlandı 1,869 izlenme 01:16