The Elder Scrolls Online - Morrowind PvP Savaş Alanlarına Yakından Bakıyoruz

Bethesda, önümüzdeki Haziran ayında başarılı MMORPG oyunu The Elder Scrolls Online için geliştirdiği The Elder Scrolls Online: Morrowind adlı genişleme paketini oyun severlerin beğenisine sunacak.

Bizi, The Elder Scrolls serisinin 3 oyununun geçtiği topraklar olan ve seri içinde önemli bir yere sahip olan Morrowind topraklarına götürecek The Elder Scrolls Online - Morrowind genişleme paketinde volkanik küller altındaki bu adayı Deadra tehlikesinden kurtarmaya çalışacak, ada üzerindeki politik çekişmelerin içinde yer alacağız. Oyunun hikaye zincirinde ilerlemenin yanısıra yeni PvP savaşlarına da katılabileceğiz.

The Elder Scrolls Online - Morrowind'in getirdiği en büyük yenilik şüphesiz ki Warden adlı kahraman sınıfı. Bu yeni sınıfın PvP savaşlarında dengeleri değiştirebileceğini söyleyebiliriz; çünkü Warden bir yandan doğanın güçlerini düşmanlarına karşı kullanabilecek, diğer yandan da sadık dostu ayısıyla birlikte düşmanlarına saldırabilecek.

The Elder Scrolls Online - Morrowind ile oyuna yeni arenalar ve yeni bir PvP modu ekleniyor. Bu yeni modda 3 farklı takım aynı anda savaşacak ve haritayı kontrol altına almak için çarpışacaklar. 4 kişilik küçük gruplar halindeki takımların oyuncuları birbirlerini lavların içine itebilecekler. Videodaki görüntülere bakıldığında bu savaşların bir hayli civcivli ve eğlenceli geçeceği söylenebilir.

The Elder Scrolls Online - Morrowind genişleme paketi 6 Haziran 2017 tarihinde PC, Mac, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına çıkış yapıyor. Genişleme paketinin PC sürümüne ön sipariş vermek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz:

Eğer The Elder Scrolls Online'a sahip değilseniz bu bağlantıyı kullanarak oyunu satın alabilirsiniz: