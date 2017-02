The Elder Scrolls Online: Morrowind Duyuruldu!

Günümüzün en başarılı MMORPG oyunları arasında yer alan The Elder Scrolls Online için geliştirilen yeni genişleme paketi Morrowind duyuruldu!

Hatırlanacağı üzere Elder Scrolls serisinin 3. oyunu bizi ilk defa Morrowind'e götürmüştü. 2000'li yılların başında çıkan bu 3 boyutlu açık dünya sistemine sahip tek kişilik rol yapma oyununda Dunmer olarak bilinen kara elflerin vatanı olan Vvardenfell'e konuk olmuştuk. The Elder Scrolls III: Morrowind çıktığı dönemde bir hayli iyi yorumlar alarak oyuncuların beğenisini kazanmıştı. Yıllar sonra The Elder Scrolls Online ile birlikte bizde unutulmaz anılar bırakmış bu adaya tekrar geri döneceğiz.

The Elder Scrolls Online: Morrowind genişleme paketi beraberinde yeni Warden kahraman sınıfını, 30 saatlik bir oyun süresini, yeni bir The Elder Scrolls Online haritasını, yeni bir PvP modunu (savaş alanı), ve yeni bir Trial'ı getirecek. Hazırlanan bu video bize yeni kahraman sınıfını iş başındayken gösteriyor. Sinematik video, önceki The Elder Scrolls Online sinematik videoları gibi nefes kesici bir görselliğe sahip.

Video ile birlikte The Elder Scrolls Online: Morrowind çıkış tarihi de duyuruluyor. Paylaşılan bilgilere göre The Elder Scrolls Online: Morrowind, 6 Haziran 2017 tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One için çıkış yapacak. Oyunun geçtiğimiz sene ücretsiz olarak oynanabilir hale getirildiğini de hatırlatmakta fayda var. Bu sayede oyunu satın aldıktan sonra aylık üyelik ücreti ödemeden oyunu oynayabiliyorsunuz.