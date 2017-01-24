Tekken 7 PC Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Oyun konsollarının en ünlü dövüş oyunu serilerinden olan Tekken'in son oyunu Tekken 7 geçtiğimiz yıl duyurulmuştu. Bu duyuru ile birlikte PC oyuncularını sevindirecek bir bilgi de paylaşılmıştı; Tekken 7 PC versiyonu geliştiriliyordu ve 2017'nin başlarında çıkış yapacaktı. Şimdi ise Tekken 7 PC çıkış tarihi netleşti ve oyuncularla paylaşıldı. Tekken 7 PC sürümü 2 Haziran 2017 tarihinde oynanabilecek.

Tekken 7 için yayınlanan bu son video bize oyunun hikayesinden kesitler sunuyor ve oyunda yer alacak kahramanları gösteriyor. Ayrıca oynanış görüntülerine de yer verilmekte. Tekken 7'de sinematik bir anlatımla işlenen bir hikaye bulunuyor. Oyunu tek başınıza oynayabileceğiniz gibi online arenalara çıkarak diğer oyuncularla kapışabiliyorsunuz.

Şüphesiz ki Tekken 7'nin en büyük yeniliği içerisinde Akuma'ya yer verecek olması. Street Fighter serisinin ikonik dövüşçüsü Tekken 7 kadrosu içinde yer alıyor. Tekken oyunlarının kendine has dövüş mekanikleri olduğu düşünülürse Akuma'nın oyuna nasıl oturtulacağı büyük merak konusu.

Tekken 7 çıkış tarihinin açıklanmasının yanısıra Tekken 7 sistem gereksinimleri de belli oldu. Oyuna ön sipariş vermek ve sistem gereksinimlerini görmek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz: