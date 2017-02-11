Syberia 3 Çıkış Tarihi Belli Oldu

Microids firmasının 2000'li yılların başında oyuncuların beğenisine sunduğu Syberia adlı point & click türündeki macera oyunu serisinin son oyununu 13 yıl önce oynayabilmiştik. Heyecanla beklenen Syberia 3 bir süredir geliştiriliyordu; fakat oyunun çıkış tarihi Aralık ayında ertelenmişti. Yayınlanan bu video ile yeni Syberia 3 çıkış tarihi duyuruluyor.

Hatırlanacağı üzere serinin önceki oyunlarında oyunun ana kahramanı olan Kate Walker bir fabrikanın devir işlemleri için küçük bir kasabaya yolculuk etmişti. Fakat bu fabrikanın devir işlemlerinin hukuki sürecinin tamamlanabilmesi için fabrikanın mirasçısı Hans Voralberg ile iletişim kurulması gerekiyordu. Kate Walker, bu garip adamı bulabilmek için dünyanın bir ucundan diğer ucuna yolculuk etmiş ve sonuçta yeni ve gizemli bir yer keşfetmişti.

Syberia 3'te Kate Walker ile yeniden yollarımız kesişiyor; fakat maceramızın başlangıcında Kate'i ölüm döşeğindeyken görüyoruz. Syberia 3'te bize ilk 2 oyundan tamamen farklı bir hikaye sunulacak. Ayrıca oyun tam anlamıyla 3 boyutlu bir yapıda.

Syberia 3, PC, Mac, PlayStation 4 ve Xbox One platformları için geliştiriliyor. Oyun 20 Nisan 2017 tarihinde Avrupa'da, 25 Nisan tarihinde ise Kuzey Amerika'da çıkış yapacak.